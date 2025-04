Poderosa oración para destruir energías negativas en su contra

Oración para destruir energías negativas

Amado Dios, hoy me presento ante Ti con un corazón sincero, buscando refugio en Tu inmenso amor y protección. Tú, que eres mi escudo, mi fuerza y mi paz, te pido en este momento que me envuelvas en Tu luz divina y me libres de toda energía negativa que quiera acercarse a mi vida.