Cómo
Por esta razón debe colocar una rama de orégano en la cama, según el Feng Shui
Colocar una rama de orégano cerca de la cama sirve para fomentar el amor y la calidez de la relación
En la actualidad existen muchas formas para atraer fortuna, buena energía y abundancia para el hogar. Muchos de esos rituales datan de siglos, uno de los más seguidos es el Feng Shui.
Según esta filosofía de origen chino, poner orégano en la cama puede generar cambios positivos en la vida. Esto se debe a que se cree que sirve para atraer fortuna, amor y positividad.
Según el Feng Shui, por esta razón debe poner orégano en la cama
Para esta práctica, el universo tiene un flujo de energía conocido como “chi”. El Feng Shui tiene como objetivo armonizar los objetos con el entorno. Para lograr esto, es importante la presencia de plantas y luz.
La planta de orégano no solo sirve para alejar malas energía, también para permitir la llegada de mejores personas a la vida de los habitantes del hogar.
Para el Feng Shui, colocar una rama de orégano cerca de la cama sirve para fomentar el amor y la calidez de la relación. Colocarlo en la entrada de la casa aleja las malas energías y purifica el lugar, y cuando se coloca en la cocina ayuda a atraer surte y prosperidad económica.
Más consejos del Feng Shui para atraer abundancia y energías positivas
- Esta práctica aconseja activar la entrada del hogar. Si tiene un timbre y una alfombra se deben tener en excelentes condiciones.
- Para el Feng Shui, los espacios verdes juegan un papel importante. Ya sea un jardín en la casa o una planta en la oficina, la presencia de los espacios verdes complementa los lugares para atraer energías.
- Los colores de la habitación deben concordar con la personalidad de quien la habita. Los colores que pueden atraer riqueza o suerte son el rojo, morado y verde.
- Esta filosofía asegura que la orientación de la cama es relevante para la atracción de la energía. La cama debe estar de frente a la puerta y de espaldas a una pared sin puertas ni ventanas. Otra recomendación es que no haya nada colgado sobre el lugar donde se duerme.
- La distribución en la oficina también juega un rol importante. El escritorio tiene que estar de frente a la puerta y de espaldas con una pared.