¿Por qué algunas personas leen el mismo mensaje una y otra vez? La psicología explica el significado detrás de esta acción

Según la psicología , una de las principales razones de esta conducta es la presencia de obsesiones y compulsiones, características del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Esto ocurre cuando los comportamientos repetitivos toman el control, según señala una investigación publicada por el National Institute of Mental Health .

Las personas con alta ansiedad social o ciertos rasgos de personalidad suelen releer los mensajes para comprobar que todo está bien y no se puede malinterpretar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este contexto, releer repetidamente un mensaje puede ser una forma de asegurarse de que no contiene errores, de que las palabras elegidas expresan con precisión lo que se quiere decir y de que no se ha omitido ningún dato importante. También puede ser un intento por evitar malentendidos o interpretaciones no deseadas.