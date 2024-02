¿Qué necesita el romero para crecer?

En los campos y jardines de todo el mundo, una planta aromática ha capturado la atención de jardineros, chefs y entusiastas de la jardinería: el romero (Rosmarinus officinalis). Esta hierba perenne no solo es apreciada por su fragante aroma y su uso culinario, sino también por sus propiedades medicinales. Sin embargo, para disfrutar plenamente de los beneficios del romero, es esencial comprender sus necesidades de crecimiento.

Ubicación y Luz

El romero es una planta que aprecia la luz del sol, y elegir la ubicación correcta es fundamental para su crecimiento saludable. Los expertos en jardinería a menudo recomiendan plantar romero en un lugar que reciba al menos seis horas de luz solar directa al día. Esta exposición al sol no solo fomenta el crecimiento robusto, sino que también intensifica el aroma y sabor de las hojas.

Suelo y drenaje

El romero es conocido por su capacidad para tolerar suelos pobres, pero eso no significa que no aprecie un sustrato bien equilibrado. El suelo ideal para el romero es aquel que tiene un buen drenaje y un pH ligeramente alcalino. La mezcla de tierra debe contener arena y materia orgánica para garantizar que el agua no se acumule alrededor de las raíces, evitando problemas como la pudrición de la raíz.