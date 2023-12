¿Qué se le puede pedir a la Virgen de Guadalupe?

Oración a la Virgen de Guadalupe

¡Oh, Madre mía de Guadalupe! Señora mía Santísima hija de Dios Padre, Virgen, Purísima, gloriosa, dulce, bendita, no nos dejes sin tu ayuda, Madre querida, libranos de todos los peligros, auxílianos en las necesidades, resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas, pues sabemos que para ti no hay imposibles

Problemas para los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, aflicciones que agobian mi corazón, me hacen sentir abrumado, solo y abandonado, disgustos, contrariedades y necesidades que te confío Santísima Madre mía de Guadalupe para que tú hagas el imposible de darles satisfactoria solución

Oh gloriosa Madre, estoy seguro de que con tu poder de mediación, con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos, con tu inmensa bondad, no dejaras que la ansiedad y el desconsuelo que hoy me invade y grandemente me afecta, quede sin remedio.