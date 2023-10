¿Qué significa soñar con que la casa se derrumba?

De acuerdo con los National Institutes Health (NIH) dormir es una actividad importante para el cuerpo porque no solo afecta la salud física sino también la mental. Por eso, a través del doctor Merrill Mitler comentan: “El dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor”.

No obstante, también se debe mencionar que en esta actividad se presentan pesadillas que en palabras de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus) suelen ser muy comunes en los niños, pero la vida adulta no está exenta. “Pueden ser una forma en la que nuestro cerebro maneja las tensiones y temores de la vida cotidiana”, afirma a través de sus servicios en línea.