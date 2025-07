¿Qué significa soñar que se enamora de un amigo?

Este sueño podría ser una señal de que la relación sentimental actual con la pareja no está funcionando bien. | Foto: Getty Images

Entre tanto, el portal Diario Femenino, indica que el significado de soñar que se enamora de su amigo o amiga no siempre es literal, ya que también podría interpretarse como un aviso de que algo en la vida amorosa del soñador no está funcionando. Quizás la pareja sentimental de momento no está llenando ese espacio lo suficiente y, entonces, el subconsciente recurre a esa persona capaz de aliviar ese vacío.