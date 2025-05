A esto se suma que la memoria opera de manera selectiva, porque está diseñada para priorizar aquello que puede ser muy significativo o útil en el día a día. Por ello, cuando se trata de nombres con los que no se tiene un vínculo emocional, es posible que no estén en la lista de prioridades para el cerebro.

¿Qué pasa con los nombres propios?

Otra de las razones por las que en ocasiones no se recuerdan los nombres es porque carecen de sinónimos. Cuando una persona no recuerda una palabra habitual, recurre a otra con significado similar, lo que hace que el olvido no se haga evidente si se está en una conversación, por ejemplo. Pero esto no ocurre con los nombres propios porque no existe alternativa para sustituirlo cuando se trata de una persona específica.