¿Su perfume no le dura? Según experto, este es el grave error que comete al aplicarlo

En este caso, el chileno se refirió en el video al número de atomizaciones y confirmó que si una persona usa menos de cinco atomizaciones es probable que el perfume no lo huela nadie, pues no serían suficientes para el día a día.

“Si vas a usar menos de cinco atomizaciones de perfume, mejor no lo uses. El perfume no es una tarea de tu jefe en la cual te lo aplicas para cumplir, sino que lo aplicamos para olerlo. Si eres de las personas que se aplican una o dos atomizaciones, no lo vas a oler tú y mucho menos el resto”, dijo en el video publicado en la red social.