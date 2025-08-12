Suscribirse

Tiktoker muestra la fórmula de dos pasos para sacar un porcentaje de cualquier cifra; es muy sencillo

El matemático explicó de manera precisa cómo se pueden sacar estos porcientos sin fallar y enredarse.

Redacción Cómo
12 de agosto de 2025, 10:30 p. m.
Las matemáticas no siempre se alinean con los intereses o pasiones de todas las personas.
Este profesional aseguró que estas son dos formas sencillas para poder sacar el porcentaje de cualquier cifra. | Foto: Getty Images

Las matemáticas pueden parecer una de las materias más difíciles a la hora de estudiar, pero no todo está perdido, un popular profesor compartió dos fórmulas sencillas para poder sacar el porcentaje de cualquier cifra.

Un profesor ganó bastante popularidad hace ya algún tiempo gracias a un video que publicó en su cuenta de TikTok en el que explicó la fórmula de dos pasos para sacar un porcentaje de cualquier cifra. El truco explicado por este profesional es muy sencillo.

Para explicar las dos fórmulas, el profesional, conocido en las redes sociales como ‘Qué onda profe’, utilizó como ejemplo la siguiente operación matemática: calcular el 35 % de 120.

@que_onda_prof Respuesta a @Dicenquepalnarco Cómo calcular un PORCENTAJE #porcentajes #tantoporciento #porcentaje #comocalcularporcentajes #matematicas #queondaprof #maestrosdetiktok #professor #profes #fyp ♬ sonido original - ¿Qué onda prof?

“Veamos como calcular un porcentaje dada una cantidad. Por ejemplo, para calcular el 35 % de 120″, dijo el profesor.

De acuerdo a la explicación entregada por “Qué onda profe” para sacar el porcentaje de esta cifra toca “multiplicar 35 por 120, que es la cantidad dada, y todo se divide entre 100. Ya que recordemos que un porcentaje es una cantidad dada en 100 partes”.

Contexto:

Este tiktoker continuó con su explicación asegurando que, “al multiplicar 35 por 120 obtendríamos un valor de 4.200. 4.200 lo vamos a dividir entre 100, porque son cien partes, y nos daría un total de 42. Quiere decir que el 35 % de 120 es igual a 42″, agregó.

El matemático también explicó una segunda fórmula, muy sencilla también, para poder sacar un porcentaje de cualquier cifra.

“O simplemente, multiplicar un número decimal correspondiente al 35 %, que en este caso sería 0.35, por 120 que es la cantidad dada y nos daría también 42″, aseguró “Qué Onda Profe” en el video que compartió en su cuenta de oficial de TikTok.

Personas con menor actividad cerebral en áreas clave mejoraron en matemáticas tras recibir estimulación eléctrica.
Este profesional también explicó una segunda fórmula, muy sencilla también, para poder sacar un porcentaje de cualquier cifra. | Foto: Getty Images

El profesor aseguró que estas son dos formas sencillas para poder sacar el porcentaje de cualquier cifra, lo mejor de todo es que no se tiene que matar la cabeza pensando en como conseguir el resultado correcto.

Este no es el único truco o fórmula que compartió este profesor, en su cuenta de TikTok ha compartido muchos videos explicando y resolviendo diferentes problemas matemáticos.

