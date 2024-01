Tome nota: estos son los remedios caseros que no sirven para alejar a las cucarachas

Aunque estos insectos no causan picaduras, sí pueden traer consigo una serie de enfermedades o alergias para la piel e incluso para los pulmones. Si ha detectado una cucaracha en su hogar , es probable que esta no sea la única que habita allí, pues estas pueden reproducirse rápidamente y aumentar su número en pocas horas.

Por esa razón, miles se preguntan cuál es la mejor manera para controlar esta plaga. Aunque existen miles de productos en el mercado, que funcionan como insecticidas, lo cierto es que estos no serían la solución para esta problemática, pues algunos productos hacen que las plagas se muevan de lugar, pero no las eliminan.

En ese sentido, tenga en cuenta algunos de los remedios que dicen ser efectivos para eliminar las cucarachas, pero que en realidad no funcionan o no son efectivos en el largo plazo.

Por esa razón, la Universidad de Nebraska-Lincoln, compartió un manual en el que explica cómo se debe realizar el control de las cucarachas. En este documento además mencionó una serie de remedios caseros que funcionarían como placebos, pues no serían tan efectivos para combatir una plaga de esta especie.

Los mitos apuntan a que las especias o las hierbas pueden funcionar para ahuyentar a estos insectos, pues su olor las repelería. Sin embargo, se ha demostrado que estos productos únicamente tienen una función repelente. Es decir, las ahuyenta de los lugares, mas no las elimina.

El agua con jabón es otro de los remedios que no funcionan según esa institución. Esto se debe a que dicho remedio no sirve para ahuyentar a las cucarachas de ciertos espacios. Únicamente es efectivo si este se aplica directamente sobre el animal. Sin embargo no es una solución para contrarrestarlas efectivamente.