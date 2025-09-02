Conseguir un estado de tranquilidad y relajación es uno de los factores más importantes para tener una vida duradera y saludable, no solo mental, sino que también físicamente. Para conseguir ese objetivo, el cual ha tomado mayor importancia en los últimos años, reveló cuáles, según él, son las tres claves o acciones que pueden mantener a una persona relajada y alejada de momentos de estrés. Estas claves ayudarán a la persona a recuperar el control de su mente y cuerpo en momentos de tensión.

Steven Stosny, psicoterapeuta y autor, recomendó recurrir a lo que él llama las tres leyes del poder personal. Dichas recomendaciones las mencionó en una entrevista con CNBC Make It. De acuerdo al experto, estos son los tres pasos para recuperar el control ante un episodio de estrés y tensión.

Steven Stosny es un reconocido psicoterapeuta. | Foto: Getty Images

Piense en el futuro, no en el pasado : según este psicólogo experto, una emoción negativa puede hacer recordar a la persona todas las otras veces que se sintió mal; en lugar de quedarse en el pasado, Stosny recomienda pensar en el futuro. Mientras lidia con esos pensamientos, deberá pensar: “La próxima vez lo haré mejor y estaré alerta”, señaló el especialista.

Ampliar la visión : si se concentra en un sentimiento negativo, Stosny sugiere dar un paso atrás y pensar lo que puede hacer ahora mismo.

Concéntrese en lo que puede mejorar: el especialista señaló que, si bien es difícil cambiar la situación en la que se pueden encontrar, lo que sí se puede hacer en concentrarse en mejorar lo que está al alcance, cambiando la perspectiva.

Según el psicólogo, esta es la verdadera felicidad

Steven Stosny, un reconocido psicólogo de Estados Unidos, creador del programa Compassion Power, que está orientado a la sanación emocional y el fortalecimiento de las relaciones por medio de la compasión. Además, este especialista fue profesor en la Universidad de Maryland y en St. Mary’s College of Maryland.

Este experto en salud mental explicó que la verdadera felicidad no es solo sentirse bien, es el resultado de vivir con propósito y coherencia. | Foto: Getty Images