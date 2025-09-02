Suscribirse

Cómo

Tres claves sencillas para recuperar el control en episodios de estrés

Steven Stosny, psicoterapeuta y autor, recomendó recurrir a lo que él llama las tres leyes del poder personal.

Redacción Cómo
3 de septiembre de 2025, 3:10 a. m.
Hombre sufriendo de insomnio
Steven Stosny recomendó recurrir a las tres leyes del poder personal. | Foto: Getty Images

Conseguir un estado de tranquilidad y relajación es uno de los factores más importantes para tener una vida duradera y saludable, no solo mental, sino que también físicamente. Para conseguir ese objetivo, el cual ha tomado mayor importancia en los últimos años, reveló cuáles, según él, son las tres claves o acciones que pueden mantener a una persona relajada y alejada de momentos de estrés. Estas claves ayudarán a la persona a recuperar el control de su mente y cuerpo en momentos de tensión.

Steven Stosny, psicoterapeuta y autor, recomendó recurrir a lo que él llama las tres leyes del poder personal. Dichas recomendaciones las mencionó en una entrevista con CNBC Make It. De acuerdo al experto, estos son los tres pasos para recuperar el control ante un episodio de estrés y tensión.

Joven joven lucha por concentrarse mientras trabaja con una computadora
Steven Stosny es un reconocido psicoterapeuta. | Foto: Getty Images
  • Piense en el futuro, no en el pasado: según este psicólogo experto, una emoción negativa puede hacer recordar a la persona todas las otras veces que se sintió mal; en lugar de quedarse en el pasado, Stosny recomienda pensar en el futuro. Mientras lidia con esos pensamientos, deberá pensar: “La próxima vez lo haré mejor y estaré alerta”, señaló el especialista.
  • Ampliar la visión: si se concentra en un sentimiento negativo, Stosny sugiere dar un paso atrás y pensar lo que puede hacer ahora mismo.
  • Concéntrese en lo que puede mejorar: el especialista señaló que, si bien es difícil cambiar la situación en la que se pueden encontrar, lo que sí se puede hacer en concentrarse en mejorar lo que está al alcance, cambiando la perspectiva.
Contexto: Según la psicología, esto significa que una persona sea negativa o piense que todo va a salir mal

Según el psicólogo, esta es la verdadera felicidad

Steven Stosny, un reconocido psicólogo de Estados Unidos, creador del programa Compassion Power, que está orientado a la sanación emocional y el fortalecimiento de las relaciones por medio de la compasión. Además, este especialista fue profesor en la Universidad de Maryland y en St. Mary’s College of Maryland.

La felicidad se trata de un estado emocional que experimentan los seres humanos cuando se sienten satisfechos.
Este experto en salud mental explicó que la verdadera felicidad no es solo sentirse bien, es el resultado de vivir con propósito y coherencia. | Foto: Getty Images

En uno de sus tantos artículos publicados en Psychology Today, este experto en salud mental explicó que la verdadera felicidad no es solo sentirse bien, es el resultado de vivir con propósito y coherencia con los valores propios. Para Stosny, la felicidad es efímera, mientras que el bienestar duradero surge del vivir con sentido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

2. Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

3. Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EE.UU.

4. Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

5. Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 archivos nuevos del caso Epstein: “transparencia total”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicologíaEstrésClaves

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.