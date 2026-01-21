$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

El candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, señaló un presunto despilfarro de recursos públicos en contratos de publicidad suscritos durante los últimos meses de la administración de la exalcaldesa Claudia López.

Según Briceño, antes de dejar el cargo, la entonces mandataria avaló un contrato por 3.000 millones de pesos destinado a campañas de comunicación para promocionar la segunda línea del Metro como un proyecto consolidado, pese a que, según él, el proceso presentaba “errores insalvables” que hoy habrían derivado en su hundimiento.

En su pronunciamiento, el candidato aseguró que se trató de un gasto injustificado para posicionar políticamente una iniciativa que no tenía viabilidad técnica ni administrativa garantizada.

Claudia López cuando anunció la apertura de la licitación internacional de la segunda línea del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los documentos conocidos respaldan que el contrato fue suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), bajo la modalidad de contratación directa interadministrativa.

El objeto consistía en ejecutar campañas de comunicación pública en el marco del componente social del estudio de impacto ambiental y social de la línea 2 del metro. El plazo pactado fue de ocho meses.

Claudia López cuando era alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Dentro del clausulado se establece que los recursos estaban dirigidos a la producción y difusión de contenidos en radio, televisión e internet, así como a la planeación estratégica de comunicaciones institucionales.

El contrato fue respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal y publicado en la plataforma Secop II en junio de 2023.

Para Briceño, el caso evidencia un uso político de la publicidad oficial y responsabilizó al Partido Verde de “engañar a Bogotá” al presentar como un hecho consumado un proyecto que no superó sus etapas críticas.