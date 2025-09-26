Al estilo de EE. UU. con Petro: delegación de Colombia se retiró del recinto de la ONU durante discurso de Benjamin Netanyahu

Tal y como lo hizo Estados Unidos durante el discurso del presidente Gustavo Petro, la delegación de Colombia en la ONU abandonó el recinto cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comenzó con su discurso.

En un video que rápidamente se ha hecho viral, se observa el momento en el que la vicepresidenta Francia Márquez, con el puño alzado, y la canciller Rosa Villavicencio se van del sitio junto con los demás integrantes de la delegación.

De fondo, se alcanzaban a escuchar algunos chiflidos en contra del primer ministro de Israel. Además, también hubo algunos aplausos.

Posteriormente, la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció y explicó los motivos por los que decidieron levantarse e irse del sitio en el que Netanyahu daba su discurso centrado en la guerra que hay en Gaza.

“Colombia se retira en la intervención de Israel porque es un acto de rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza. Es un acto diplomático no violento para manifestar nuestra inconformidad frente a la situación que debe parar ya”, dijo.