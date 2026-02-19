Elecciones

Alcalde de Villa del Rosario representó a Asointermedias en Comité de Seguimiento y Garantías Electorales

Durante su intervención, el mandatario local hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad y logística en los territorios.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:26 p. m.
Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, participó en el Comité de Garantías Electorales
El alcalde de Villa del Rosario, Camilo Suárez, participó en el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales en representación de Asointermedias, donde reiteró el compromiso de los municipios intermedios con la transparencia y el fortalecimiento de la democracia.

En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; así como delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Durante su intervención, el mandatario local hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad y logística en los territorios con mayores niveles de complejidad. “Es fundamental fortalecer la presencia institucional y garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones de tranquilidad, orden público y plenas garantías para los ciudadanos”, expresó Suárez.

El alcalde insistió en que la articulación entre la Fuerza Pública, los organismos de control y las administraciones municipales será determinante para asegurar la transparencia del proceso. “Necesitamos una coordinación efectiva que permita que cada votante ejerza su derecho al sufragio de manera libre y segura”, afirmó.

Desde Asointermedias se reiteró que los municipios intermedios cumplen un papel estratégico en la organización electoral del país, por lo que el acompañamiento del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes resulta clave para blindar el proceso democrático en cada territorio.

