Confidenciales
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y Personería de Bogotá entregaron ejemplares de la Constitución Política
La jornada tuvo como objetivo promover los caminos de diálogo en la ciudadanía.
La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Personería de Bogotá estuvieron entregando ejemplares de la Constitución Política de 1991 por las calles de la localidad.
Ese despacho presentó la actividad como un acto simbólico para llevar a la comunidad a redescubrir el valor de la Constitución y aseguró que se trato de un llamado para la paz y la reconciliación.
“En tiempos en los que la intolerancia, la agresión y la violencia parecen ganar espacio, levantamos la voz para recordar que la vida es el derecho más sagrado que tenemos como sociedad. La Constitución nos convoca a cuidarla, a protegerla y a respetarla por encima de cualquier diferencia”, señaló la Alcaldía Local en un comunicado.
“Hoy no entregamos un libro: sembramos un pacto. Un pacto para que la vida sea intocable, la paz irrenunciable y la dignidad de cada ser humano, innegociable”, agregó ese despacho.
La Alcaldía de la localidad Rafael Uribe Uribe y la personería señalaron que el diálogo siempre será más fuerte que la ofensa.