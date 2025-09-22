Suscribirse

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y Personería de Bogotá entregaron ejemplares de la Constitución Política

La jornada tuvo como objetivo promover los caminos de diálogo en la ciudadanía.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 11:05 p. m.
La Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe entregó ejemplares de la Constitución Política junto a la Personería de Bogotá. Foto: Andrés Fandiño, personero local de Rafael Uribe Uribe, Diana Carolina Sánchez, alcaldesa local
La Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe entregó ejemplares de la Constitución Política junto a la Personería de Bogotá. Foto: Andrés Fandiño, personero local de Rafael Uribe Uribe y Diana Carolina Sánchez, alcaldesa Local | Foto: Cortesía

La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Personería de Bogotá estuvieron entregando ejemplares de la Constitución Política de 1991 por las calles de la localidad.

Ese despacho presentó la actividad como un acto simbólico para llevar a la comunidad a redescubrir el valor de la Constitución y aseguró que se trato de un llamado para la paz y la reconciliación.

“En tiempos en los que la intolerancia, la agresión y la violencia parecen ganar espacio, levantamos la voz para recordar que la vida es el derecho más sagrado que tenemos como sociedad. La Constitución nos convoca a cuidarla, a protegerla y a respetarla por encima de cualquier diferencia”, señaló la Alcaldía Local en un comunicado.

“Hoy no entregamos un libro: sembramos un pacto. Un pacto para que la vida sea intocable, la paz irrenunciable y la dignidad de cada ser humano, innegociable”, agregó ese despacho.

La Alcaldía de la localidad Rafael Uribe Uribe y la personería señalaron que el diálogo siempre será más fuerte que la ofensa.

