La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Personería de Bogotá estuvieron entregando ejemplares de la Constitución Política de 1991 por las calles de la localidad.

Ese despacho presentó la actividad como un acto simbólico para llevar a la comunidad a redescubrir el valor de la Constitución y aseguró que se trato de un llamado para la paz y la reconciliación.

“En tiempos en los que la intolerancia, la agresión y la violencia parecen ganar espacio, levantamos la voz para recordar que la vida es el derecho más sagrado que tenemos como sociedad. La Constitución nos convoca a cuidarla, a protegerla y a respetarla por encima de cualquier diferencia”, señaló la Alcaldía Local en un comunicado.

“Hoy no entregamos un libro: sembramos un pacto. Un pacto para que la vida sea intocable, la paz irrenunciable y la dignidad de cada ser humano, innegociable”, agregó ese despacho.