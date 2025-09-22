Suscribirse

Confidenciales

Comisiones económicas del Congreso discutirán contenido del presupuesto de 2026 a partir de este martes

Si aprueban ese documento, el texto pasaría a las plenarias.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 10:10 p. m.
Terminaron las comisiones económicas sin consenso con el proyecto de presupuesto. Foto: Senado
Terminaron las comisiones económicas sin consenso. | Foto: El País

La discusión del presupuesto general de la nación tiene un nuevo round en el Congreso de la República. Las comisiones económicas del Congreso fueron citadas a sesionar a la 1 de la tarde de este martes, 23 de septiembre, para debatir el proyecto del que dependen las cuentas de la nación para todo 2026.

El plazo para modificar el monto del presupuesto presentado por el Gobierno ya venció, por lo que los congresistas tendrán que debatir sobre la cifra de 557 billones de pesos trazada por el Ministerio de Hacienda.

Contexto: ‘Tsunami’ de artículos que piden facultades para el Gobierno de Petro a través del proyecto de ley de presupuesto 2026

Los congresistas encargados de esa discusión tendrán que presentar las ponencias sobre el proyecto presentado por el ministro Germán Ávila y discutir las partidas presupuestales que se trazaron en ese documento.

“Aprobaron un monto elevado, inflado de 557 billones y el Gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella, porque afecta a los ciudadanos, a los que se les clava más impuestos. En estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo, y hay unos donde se le da facultades al Presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros”, consideró la senadora Angélica Lozano.

Contexto: Cambio Radical no respaldará el Presupuesto General de la Nación para 2026: “Sigue siendo inviable”

El Gobierno tiene hasta el 25 de septiembre para que el proyecto sea aprobado en primer debate, para que luego el texto pase a discusión de la plenaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hallan sin vida a los DJs colombianos B King y Regio Clown tras petición de Petro a Sheinbaum: Así actuó el gobierno de México

2. EE. UU. hará “todo lo posible” para apoyar a Argentina en medio del desplome de la economía: estas son las medidas

3. Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

4. Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

5. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026Presupuesto General de la NaciónComisiones Económicas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.