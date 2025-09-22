La discusión del presupuesto general de la nación tiene un nuevo round en el Congreso de la República. Las comisiones económicas del Congreso fueron citadas a sesionar a la 1 de la tarde de este martes, 23 de septiembre, para debatir el proyecto del que dependen las cuentas de la nación para todo 2026.

El plazo para modificar el monto del presupuesto presentado por el Gobierno ya venció, por lo que los congresistas tendrán que debatir sobre la cifra de 557 billones de pesos trazada por el Ministerio de Hacienda.

Los congresistas encargados de esa discusión tendrán que presentar las ponencias sobre el proyecto presentado por el ministro Germán Ávila y discutir las partidas presupuestales que se trazaron en ese documento.

“Aprobaron un monto elevado, inflado de 557 billones y el Gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella, porque afecta a los ciudadanos, a los que se les clava más impuestos. En estos 10 días tenemos que aprobar artículo por artículo, y hay unos donde se le da facultades al Presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros”, consideró la senadora Angélica Lozano.