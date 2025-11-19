Alerta en el sector energético por posibles cambios en la presidencia de Gecelca

La presidencia de Gecelca, empresa colombiana de generación y comercialización de energía eléctrica, actualmente está en manos de Andrés Yadruby, pero podría haber cambios.

Sectores del Gobierno Petro estarían impulsando un giro en dicho cargo para promover un negocio de energía solar, una de las principales apuestas del Gobierno en su transición energética. Se trata de la adquisición de grandes volúmenes de paneles solares para proyectos de masificación en zonas urbanas y rurales, un mercado estratégico en el que Gecelca podría jugar un papel clave.

En los pasillos del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, suena con fuerza un nombre: Erick Wehdeking Arcieri, actual vicepresidente administrativo de Gecelca. Su hoja de vida, según fuentes del sector, encabeza una lista de aspirantes que ya reposa en el despacho ministerial.

Sin embargo, cualquier cambio deberá pasar por el filtro del gobierno corporativo y ser sometido a consideración de la Junta Directiva, cuya sesión está prevista para esta misma semana. La gran duda es si el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, y el propio mandatario, respaldarán esta movida.