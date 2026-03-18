El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que realizará un homenaje a los políticos de Antioquia que se opusieron a la manifestación que desarrolló la minga indígena en La Alpujarra.

El líder del Centro Democrático quiere exaltar la labor del concejal de Medellín Andrés “El Gury” Rodríguez, del alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón durante la jornada de ese lunes, 16 de marzo, cuando los manifestantes llegaron al centro administrativo de la capital antioqueña a tempranas horas de la mañana.

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“Rendiremos homenaje a nuestra Policía, al Concejal Andrés Rodríguez, el Gury, al Gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, quienes defendieron la protesta pacífica e impidieron los bloqueos”, expresó el expresidente.

Uribe Vélez invitó a los integrantes de las comunidades indígenas a “no dejarse manipular de Cepeda y Petro”, a quienes describió como “promotores de la violencia”. Este miércoles el candidato presidencial, Iván Cepeda, también desarrollará agenda en Antioquia.