Confidenciales Ángela María Robledo, ¿por qué no está en la Coalición Centro Esperanza?

La falta de una figura femenina en la Coalición Centro Esperanza es tan evidente que varios sectores feministas han salido a reclamar la importancia del papel de una mujer en la carrera por la Casa de Nariño en 2022. A excepción del Pacto Histórico, con Francia Márquez, ningún otro partido político se la está jugando con un cupo femenino.

Ante el escenario desolador, varios se han preguntado qué pasó con la congresista Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, una contienda en la que el líder de la Colombia Humana obtuvo más de ocho millones de votos.

Tras su renuncia al Pacto Histórico, que lidera Petro, Ángela María Robledo llegó a la Coalición de la Esperanza, pero renunció por la forma y la decisión que tomó el grupo político de centroizquierda con la Alianza Verde, su primera casa política. A Robledo no le gustó que le dieran tiempo al partido para que tomara decisiones frente a sus divisiones internas porque consideró que en lugar de unir marcaban distancia.

Y esa decisión la ha mantenido firme. Al menos, este fin de semana, Ángela María Robledo no participó en el cónclave de precandidatos de la centroizquierda. No estuvo porque no la invitaron. Al fin y al cabo, ella terminó distanciada de la Esperanza.

Aunque conserva buena relación con Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo -incluso han venido conversando en las últimas semanas-, hoy no tiene un partido político o coalición. Es más, tampoco tiene intereses en 2022, al menos por ahora.

Robledo, quien hace bastante tiempo no dialoga con Gustavo Petro, confirmó a SEMANA que no aspirará a la Presidencia. Tampoco competirá por una curul en el Congreso, en el que ha permanecido durante tres períodos. ¿Una candidatura vicepresidencial? “Cada día trae su afán”, dijo.

Actualmente sigue en el Congreso, pese a que perdió su curul tras un fallo de la Corte Constitucional por doble militancia porque la sentencia no ha sido notificada y actualmente apoya a Estamos Listas, un grupo de mujeres líderes que promete llegar al Senado por medio de un movimiento ciudadano que actualmente recoge firmas en el país para validar su inscripción ante la Registraduría.

Robledo habla con dirigentes de la Coalición Centro Esperanza y también del Pacto Histórico. Sin embargo, no se ha comprometido con ningún sector político. Está esperando cómo se decanta el mapa electoral en los próximos meses para así determinar dónde puede sumar.