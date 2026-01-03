Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

El exsenador Gustavo Bolívar se refirió este sábado, 3 de enero, a las acciones militares realizadas por Estados Unidos que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano.

A través de X, Bolívar habló sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda correr la misma suerte del dictador venezolano, situación que descartó de tajo y dio sus razones al respecto.

“A quienes dicen: sigue Petro, lamento informarles que se quedarán esperando por estas 5 razones”, señaló inicialmente en su post.

En primer lugar, Bolívar afirmó que Petro “fue elegido democráticamente, sin fraude, durante un gobierno de derecha y con una registraduría en manos de acérrimos detractores de Petro”.

En segundo término, manifestó que “distinto a Uribe, que violó la constitución para reelegirse y que se quería quedar un tercer periodo, Petro dijo que entregaría el cargo el 7 de agosto de 2026, cumpliendo su periodo constitucional de 4 años”.

Luego, aseguró que Petro “está garantizando elecciones este año”. “Ya destinó el presupuesto para la Registraduría y pidió a su partido que hicieran consultas. La derecha hace campaña sin mordaza y la prensa es libre”, agregó.

Posteriormente, Bolívar expresó que en Colombia hay democracia: ”Hay separación de poderes, Cortes independientes, un Congreso independiente. Los partidos opositores funcionan y se les han girado sus partidas anualmente. Hay libertad de expresión, libertad de empresa, derecho y respeto por la propiedad privada, hay libertad de culto y no se cierran ni se persiguen medios de comunicación opositores”.

Finalmente, manifestó que en el país “no hay presos políticos”. “El de Colombia es un gobierno democrático. Violar la soberanía de un gobierno legítimo, por revanchismo político, despedaza el orden internacional”, sostuvo.

Cabe recordar que semanas atrás, Trump cuestionó duramente al presidente Petro y aseguró que “va a tener grandes problemas si no se pone alerta”.

“Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, manifestó el mandatario estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Adicionalmente, el presidente colombiano ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Unos días después de su despachada en Nueva York, en septiembre del año pasado, en la que pidió a los soldados norteamericanos no obedecer al presidente Trump, el Departamento de Estado le quitó la visa. Y semanas más tarde, fue incluido en la lista Ofac, más conocida como la lista Clinton.