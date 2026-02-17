Confidenciales

Avalancha de denuncias por corrupción reportó la Policía en el último año; hay 143 noticias criminales activas

El general William Rincón, director de la Policía, indicó que se recibieron en el 2025, cerca de 30.000 denuncias a la línea 157.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:19 p. m.
La Policía reveló que a través de la línea 157 se han recibido miles de llamadas denunciando corrupción Estatal.
El director de la Policía, el general William Rincón, reveló que durante el 2025, se recibieron cerca de 30.000 llamadas denunciado actos de corrupción a través de la línea 157.

“Durante 2025, la Línea 157 recibió 29.862 llamadas, de las cuales 29.629 fueron anónimas y 233 no anónimas, lo que demuestra la confianza de los ciudadanos en este mecanismo seguro de denuncia”, añadió el alto mando de la Policía.

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.
El director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, reportó miles de llamadas denunciando corrupción en el 2025. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Así mismo indicó que el general Rincón que: “a partir de estas comunicaciones se identificaron 258 presuntos incidentes que dieron lugar a 143 noticias criminales (NUNC), 89 trámites ante la Fiscalía General de la Nación, 13 verificaciones de calidad y 13 casos en los que los ciudadanos informaron haber presentado denuncia formal”.

Los delitos más denunciados fueron los relacionado con corrupción. “Los principales delitos corresponden a contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación y concusión. Del total de 143 noticias criminales, 93 están relacionadas con la administración pública, cuatro (4) con la administración de justicia, 44 con investigaciones internas en la fuerza pública y dos (2) con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”, agregó el oficial.

