Exclusivo: la insólita excusa de un coronel de inteligencia de la Policía para hacerle el quite a un traslado

SEMANA obtuvo en exclusiva el documento en el que un oficial de inteligencia de la Policía reconoce ante sus superiores que no está capacitado para asumir un nuevo cargo dentro de la institución.

El caso es el del coronel Sergio Alberto Peñaranda, jefe de la Seccional de Inteligencia de la Policía. En medio de la reorganización realizada tras la llegada del general William Rincón como director, varios oficiales fueron reubicados, algunos a zonas de conflicto y otros a cargos operativos.

Sin embargo, dentro de la institución el caso del coronel Peñaranda tomó relevancia por la respuesta que dio al alto mando cuando se le informó que debía cambiar de cargo, como ocurrió con varios oficiales.

Peñaranda pasaba del cargo de jefe de la Seccional de Inteligencia de la Dipol a la Seccional de Inteligencia de la Dirección de Carabineros.

El coronel, al conocer que sería trasladado de una unidad a otra con un perfil más operativo, como la de inteligencia de Carabineros, envió una comunicación al director de la Policía, el general Rincón, en la que le manifestó, palabras más palabras menos, que no podía aceptar la nueva designación porque no contaba con la capacidad suficiente.

“Por último, poner en consideración, que no cuento con capacidades, cursos de combate u otros que permitan en aras de garantizar la seguridad operativa de la institución, desempeñar adecuadamente el cargo que se me asigna, esto se puede constituir en un riesgo no solo para mi sino también para el personal bajo mi mando y la misma sociedad”, señala el documento del oficial al director de la Policía.

El caso del coronel Peñaranda se conoce en momentos en que en la Dirección de Inteligencia de la Policía se vienen presentando varios cambios. Recientemente, se informó de manera interna que el general Ricardo Sánchez, quien se venía desempeñando como director de Antinarcóticos, llegaría como nuevo director de la Dipol.

Sobre el coronel Peñaranda, fuentes de la Policía confirmaron que se encuentra excusado por incapacidad médica.