Nación

Exclusivo: la insólita excusa de un coronel de inteligencia de la Policía para hacerle el quite a un traslado

Dentro de la institución se vienen presentando varios cambios en inteligencia.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Este el documento del coronel Peñaranda reconociendo con no está capacitado para asumir un nuevo de inteligencia.
SEMANA obtuvo en exclusiva el documento en el que un oficial de inteligencia de la Policía reconoce ante sus superiores que no está capacitado para asumir un nuevo cargo dentro de la institución.

El caso es el del coronel Sergio Alberto Peñaranda, jefe de la Seccional de Inteligencia de la Policía. En medio de la reorganización realizada tras la llegada del general William Rincón como director, varios oficiales fueron reubicados, algunos a zonas de conflicto y otros a cargos operativos.

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.
El director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, hizo varios cambios en la inteligencia y contrainteligencia de la Policía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
Sin embargo, dentro de la institución el caso del coronel Peñaranda tomó relevancia por la respuesta que dio al alto mando cuando se le informó que debía cambiar de cargo, como ocurrió con varios oficiales.

Este el documento del coronel Peñaranda reconociendo con no está capacitado para asumir un nuevo de inteligencia. cargo dentro de la Policía
Peñaranda pasaba del cargo de jefe de la Seccional de Inteligencia de la Dipol a la Seccional de Inteligencia de la Dirección de Carabineros.

Nación

Alertas para este lunes 16 de febrero por alto riesgo de deslizamientos en Colombia: 389 municipios en peligro por intensas lluvias

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Medellín

¿Qué tan probable es una crisis sanitaria tras las inundaciones en Urabá?

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Nación

Corjusticia pide “intervención urgente” de la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá por situación en los juzgados administrativos

Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Vehículos

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Nación

Exclusivo: Petro condecoró con la Cruz de Boyacá al coronel que hoy vinculan con un complot en su contra

Política

Armando Benedetti responde al general Edwin Urrego y revela detalles de su salida de la Policía: “Hay un informe de inteligencia”

El coronel, al conocer que sería trasladado de una unidad a otra con un perfil más operativo, como la de inteligencia de Carabineros, envió una comunicación al director de la Policía, el general Rincón, en la que le manifestó, palabras más palabras menos, que no podía aceptar la nueva designación porque no contaba con la capacidad suficiente.

“Por último, poner en consideración, que no cuento con capacidades, cursos de combate u otros que permitan en aras de garantizar la seguridad operativa de la institución, desempeñar adecuadamente el cargo que se me asigna, esto se puede constituir en un riesgo no solo para mi sino también para el personal bajo mi mando y la misma sociedad”, señala el documento del oficial al director de la Policía.

General Ricardo Sánchez, director de la Policía Antinarcóticos.
El General Ricardo Sánchez, es el nuevo director de la Dipol, dirección de inteligencia de la Policía. Foto: SEMANA

El caso del coronel Peñaranda se conoce en momentos en que en la Dirección de Inteligencia de la Policía se vienen presentando varios cambios. Recientemente, se informó de manera interna que el general Ricardo Sánchez, quien se venía desempeñando como director de Antinarcóticos, llegaría como nuevo director de la Dipol.

Sobre el coronel Peñaranda, fuentes de la Policía confirmaron que se encuentra excusado por incapacidad médica.

