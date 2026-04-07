Centros de pensamiento alertan por ataques del gobierno Petro contra instituciones

Varios centros de pensamiento del país expresaron su preocupación por lo que consideraron ataques del gobierno del presidente Gustavo Petro contra distintas instituciones del Estado y advirtieron sobre los riesgos que esto podría representar para el equilibrio democrático.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que recientes señalamientos del Ejecutivo contra entidades como el Banco de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, las altas cortes y el Congreso reflejaban una tendencia preocupante.

Los firmantes, entre ellos el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales y Fundesarrollo, sostuvieron que el debate no se limitaba a asuntos técnicos o económicos, sino que involucraba principios centrales del sistema democrático.

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En ese sentido, alertaron que “debilitar el respeto por las instituciones implica erosionar los fundamentos que sostienen el orden jurídico y la convivencia pacífica”.

También subrayaron que el desarrollo económico y el bienestar del país dependen de la existencia de reglas claras y estables. “Las decisiones fundamentales de un país no pueden estar sujetas al momento político ni a intereses electorales de corto plazo”, señalaron.

Finalmente, advirtieron sobre los riesgos de una eventual concentración de poder en el Ejecutivo y recalcaron la importancia de preservar la independencia de los organismos del Estado y el funcionamiento de los contrapesos institucionales.