Álvaro Uribe lanza nuevas críticas al Gobierno Petro por masacres en el primer trimestre de 2026: “Vergüenza les debería dar”

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que en los primeros tres meses del año se reportaron 35 masacres en Colombia, cifras que no se veían desde el 2020.

El primer trimestre de 2026 registró la cifra más alta de masacres desde 2020: en alerta 18 departamentos

En la radiografía presentada por la organización se advierte que estos hechos se presentaron en 18 departamentos del país, situación que tiene altamente preocupadas a las autoridades y defensores de derechos humanos.

Las masacres se registraron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Caldas, Atlántico, Córdoba, entre otras zonas del territorio nacional.

Las 35 masacres reportadas por Indepaz en los primeros tres meses de 2026 dejaron 133 personas asesinadas en 34 municipios del país. La primera masacre ocurrió el 3 de enero en Santander de Quilichao, mientras que la última registrada fue el 26 de marzo en Cajibío, Cauca.

En el primer trimestre de 2020 se reportaron 17 masacres; en 2021 la cifra ascendió a 24; en 2022 subió a 31; en 2023 bajó nuevamente a 27; en 2024 cayeron a 18; y en 2025 sumaron 16, menos de la mitad de las 35 de 2026.

Estas cifras generaron las críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta en la red social X arremetió nuevamente contra la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“¡De qué se ufanan! Vergüenza les debería dar: 35 masacres en el primer trimestre. Paz Total. En 2010 hubo 10 masacres, se venía de 112. Seguridad Democrática", resaltó el exjefe de Estado en sus redes sociales.