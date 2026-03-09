Confidenciales

Clara López anuncia que irá a la primera vuelta y busca convocar sectores de centro: “Es necesario construir mayorías más amplias”

La senadora reconoció la importancia de Iván Cepeda, pero pidió que se tengan en cuenta otros aspectos.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 7:54 p. m.
Clara López habló de Iván Cepeda.
Clara López anunció que irá sola a la primera vuelta presidencial. La exsenadora reconoció lo hecho por el Gobierno de Gustavo Petro y la importancia de la candidatura de Iván Cepeda para la continuidad en el poder, pero dijo que se debe congregar a más sectores para buscar la victoria en las urnas.

“También sabemos que, para que esas transformaciones se consoliden en el tiempo, es necesario construir mayorías más amplias en el país. La historia electoral reciente muestra que el verdadero desafío está en lograr una convergencia democrática capaz de ganar la segunda vuelta presidencial, una gran alianza por la vida y la prosperidad, como la denomina el presidente Petro”, agregó López.

La senadora reconoció que en el campo progresista Cepeda marca como una de las mayores posibilidades de representar ese proyecto político. “Mi deseo es que el proyecto de cambio tenga todas las oportunidades de consolidarse; sin embargo, creo que Colombia necesita ampliar ese proyecto hacia sectores del centro político y hacia muchos ciudadanos independientes que comparten las aspiraciones de justicia social, pero que al mismo tiempo esperan estabilidad institucional”, reconoció la candidata.

López dijo que por esas razones irá a la primera vuelta presidencial para ampliar “la base democrática del proyecto de cambio” y trabajar para construir esa “mayoría nacional” de la que habla.

