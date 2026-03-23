Comandante de las Fuerzas Militares habla tras accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Un momento de profundo dolor”

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció tras el accidente en el que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El oficial remarcó que es un “momento de profundo dolor” para la institución y para todo el país. “El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia”, dijo en su cuenta de X.

“Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”, añadió.

El general López Barreto también aprovechó para agradecer a la comunidad que ha colaborado en la zona y a todas las instituciones que atienden la emergencia.

Asimismo, expresó su respaldo a las familias de los heridos y de las posibles víctimas fatales, ya que hasta el momento no se ha confirmado el número de muertos.

“Hago un llamado a la prudencia y al respeto, evitando especulaciones hasta contar con información oficial”, concluyó.