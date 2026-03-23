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Comandante de las Fuerzas Militares habla tras accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Un momento de profundo dolor”

El oficial pidió que exista prudencia en medio de la difícil situación que se vive.

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Redacción Confidenciales
23 de marzo de 2026, 1:03 p. m.
Comandante general de las Fuerzas Militares y uniformados atendiendo accidente de avión de la FAC.
Comandante general de las Fuerzas Militares y uniformados atendiendo accidente de avión de la FAC. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció tras el accidente en el que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se precipitó a tierra en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El oficial remarcó que es un “momento de profundo dolor” para la institución y para todo el país. “El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia”, dijo en su cuenta de X.

Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”, añadió.

El general López Barreto también aprovechó para agradecer a la comunidad que ha colaborado en la zona y a todas las instituciones que atienden la emergencia.

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Asimismo, expresó su respaldo a las familias de los heridos y de las posibles víctimas fatales, ya que hasta el momento no se ha confirmado el número de muertos.

“Hago un llamado a la prudencia y al respeto, evitando especulaciones hasta contar con información oficial”, concluyó.