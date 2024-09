Con “lupa” contra la corrupción, el general José Pinto llega a la dirección del Club Militar

“Desempeñándome como piloto de helicóptero, fui herido por la Farc en el área de Urabá porque fui a rescatar unos heridos que se encontraban allí atacados por esta guerrilla, no pude volver a volar por más de seis años y me dediqué a estudiar para obtener el título de ingeniero civil y me reintegré a la fuerza como piloto y empecé a volar aviones de ala fija”, explicó el general en diálogo con SEMANA.