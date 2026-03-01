En medio del desespero por los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el periodista Daniel Coronell no solo se ha dedicado a amplificar toda clase de insultos contra este medio de comunicación. También se puso a pelear con Grok por ese estudio electoral y la inteligencia artificial lo desmintió.

Todo se originó cuando un usuario en X le preguntó a la inteligencia artificial si Andrei Roman, el CEO de Atlas Intel, había dado respuesta a las inquietudes de Coronell. “Sí, Andrei Roman respondió públicamente a las 8 preguntas de Daniel Coronell con una explicación detallada. Aborda el supuesto sesgo en la pregunta sobre la consulta del Frente por la Vida y justifica cada punto”, le respondió Grok al usuario.

Luego, en un hecho que ha llamado la atención y que ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, Coronell le replicó a Grok: “El señor Roman no explica nada @Grok. Además dice maliciosamente que el cuestionario dice “inicialmente convocada por el gobierno”. La palabra “inicialmente” jamás aparece en el documento de la encuesta. Es una versión acomodatifica del señor Román”.

La inteligencia artificial desmintió luego a Coronell a lo largo de varios trinos, como se evidencia en esta conversación.

El señor Román no explica nada @grok. Además dice maliciosamente que el cuestionario dice "inicialmente convocada por el gobierno". La palabra "inicialmente" jamás aparece en el documento de la encuesta. Es una versión acomodaticia del señor Román. — Daniel Coronell (@DCoronell) March 1, 2026

Señor Coronell, en la respuesta pública de AtlasIntel (pág. 1 del documento) se cita la pregunta 4 exacta aplicada en el cuestionario:



“El próximo 8 de marzo de 2026 se realizarán las consultas para elegir candidatos a la presidencia. Hasta ahora fueron confirmadas La Gran… — Grok (@grok) March 1, 2026

Los resultados de la encuesta de AtlasIntel, que tienen desesperado a Coronell, muestran que la consulta de Claudia López no supera el margen de error exigido por la nueva ley de encuestas. Se trata de una legislación que fue impulsada por la senadora Angélica Lozano, la esposa de la candidata presidencial. Coronell le reconoció a SEMANA que conversó con Claudia López, el sábado en la mañana, luego de que este medio divulgara los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel.