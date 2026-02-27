El candidato al Senado de la Lista de Oviedo, Daniel Gómez Zuluaga, sostuvo que es necesario aplicar reformas que permitan simplificar los trámites que deben realizar los pequeños empresarios para sacar sus proyectos adelante.

“Muchas barreras para pequeños empresarios no se resuelven en lo local sino en marcos normativos nacionales”, consideró el aspirante al Congreso de la República, quien está en medio de su primera apuesta por llegar al poder Legislativo.

Gómez Zuluaga ocupa el puesto número dos del catálogo de candidatos al Senado propuestos por el aspirante presidencial, Juan Daniel Oviedo, quien se medirá este domingo 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia y presentó listas al Senado y a la Cámara de Representantes promovidas por grupos significativos de ciudadanos.

El candidato al Senado de la Lista Oviedo propone realizar reformas orientadas a dignificar la economía popular, simplificar reglas, reactivar la economía y medir la gestión pública por resultados concretos.