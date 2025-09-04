Daniel Quintero genera controversia al gritar “fuerza Petro” en el Metropolitano: “Los ricos gritan fuera Petro”

El exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial asistió al estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, en apoyo a la Selección Colombia que clasificó para el Mundial 2026 tras golear a Bolivia.

El exmandatario, que busca ser el sucesor de Gustavo Petro, generó controversia en medio del partido al desplegar un letrero en respaldo al actual presidente de Colombia.

La bandera con los colores de la tricolor decía “fuerza Petro” en grande, mientras Quintero junto a otras personas gritaba la misma frase que estaba escrita.

Además, el exalcalde se despachó contra las personas que gritaban “fuera Petro” en el estadio, quienes en otros escenarios también han gritado lo mismo en rechazo al presidente.

“Esos que gritan fuera Petro no son ni hinchas ni son la mayoría. Todos vienen de allá, de occidental, donde la boleta vale cuatro y cinco millones de pesos, y no vienen a alentar a la selección, son políticos que vienen a tomarse fotos, a hacer negocios, y que han jodido este país y que no han entendido que nuestra selección es un símbolo de unidad, así como nuestra bandera. Por eso, desde el Metropolitano no decimos fuera Petro, decimos fuerza Petro”, dijo Daniel Quintero.

Y agregó: “Ahora no vayan a gritar desde los palcos de los ricos cánticos uribistas que son los que nos traen la sal. Vamos a ganar!!! ¡Que viva Colombia!!!“.