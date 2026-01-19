Confidenciales

David Luna reaccionó a los resultados de la última encuesta: “¿Cómo me siento? Pues mal, como un cu&*@; golpean duro”

El precandidato cuestionó el rumbo que ha tomado el debate político de cara a las elecciones de marzo y mayo.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 4:11 p. m.
David Luna
David Luna Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exsenador y precandidato presidencial David Luna reaccionó con un tono autocrítico y directo a los resultados de una encuesta reciente que no le fueron favorables, y aseguró que, lejos de justificar los números, los asume como un llamado urgente a replantear el rumbo del debate político en Colombia.

“¿Cómo me siento con la encuesta de ayer? Pues mal, como un cu&*@. Golpean duro”, escribió Luna en sus redes sociales. En el mensaje, afirmó que los resultados no le quitan legitimidad para seguir opinando ni representando sectores de la ciudadanía, pero sí le imponen la obligación de “asumirlos y ponerse a trabajar”.

Para el dirigente político, las encuestas también envían una advertencia de fondo: “Despertemos. Nos va a llevar el que ya sabemos si seguimos adictos a los discursos de odio o a los extremos”.

La Gran Consulta, rueda de prensa.
David Luna Precandidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En ese sentido, cuestionó las visiones simplistas sobre la realidad nacional y sostuvo que “Colombia es demasiado compleja” para reducirla a consignas.

Luna se refirió de manera explícita al deterioro de la seguridad, al señalar que “esto se desmadró” y que es necesario recuperar, sin titubeos, las capacidades de la Fuerza Pública y el control del territorio. No obstante, advirtió que la solución no puede limitarse a la confrontación armada. “Pero esto no es solo bala, señores. Aquí hay que resolver mucho más”, destacó.

Finalmente, hizo un llamado a exigir respuestas concretas a todos los candidatos y a superar las “frasesitas de cajón” y la polarización, en favor de consensos amplios para sacar adelante al país.

