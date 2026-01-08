Política

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

El exsenador se convirtió en el nuevo aspirante presidencial al que la Registraduría le valida las firmas exigidas por ley para inscribirse por un grupo significativo de ciudadanos.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 12:04 p. m.
David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir su candidatura presidencial.
David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir su candidatura presidencial.

El exsenador David Luna quedó oficialmente habilitado como candidato a la Presidencia de la República, luego de que la Registraduría Nacional certificara el cumplimiento del requisito de firmas exigido por la ley para aspirar por el mecanismo de grupos significativos de ciudadanos.

David Luna le pide a Sergio Fajardo reconsiderar la decisión de no ir a una consulta interpartidista en marzo
David Luna promueve la iniciativa “Sí Hay Un Camino” para las elecciones de 2026.
David Luna promueve la iniciativa "Sí Hay Un Camino" para las elecciones de 2026.

La certificación, expedida por la Dirección de Censo Electoral, establece que Luna alcanzó el número de apoyos válidos requeridos, equivalente al 3 % del total de votos depositados en las anteriores elecciones presidenciales, lo que permite formalizar su inscripción para los comicios previstos para el 31 de mayo de 2026.

Con este aval, Luna se convierte en el nuevo aspirante presidencial al que la Registraduría le certifica y valida las firmas presentadas en el actual proceso electoral.

David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializan su alianza para las elecciones presidenciales de 2026

Tras conocerse la certificación, Luna celebró el aval a través de sus redes sociales y agradeció a los ciudadanos que respaldaron su aspiración con su firma, así como a su equipo de trabajo, a su familia y a la Organización Electoral por la celeridad del proceso.

Gracias a cada ciudadano que firmó y creyó, a mi familia y a mi equipo, y a la Organización Electoral por su celeridad. Vamos por más”, escribió Luna es sus redes sociales.

El candidato participará en la contienda presidencial respaldado por el movimiento ciudadano Sí Hay Un Camino que, según sus mismas palabras, es una plataforma política con la que busca consolidar una propuesta alternativa de cara a las elecciones.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”
Se anunció oficialmente la conformación de La Gran Consulta por Colombia
Se anunció oficialmente la conformación de La Gran Consulta por Colombia

La decisión fue notificada al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos y quedó sujeta a los términos legales establecidos para su ratificación, según lo señala el documento oficial.

“Oficialmente, soy candidato a la Presidencia de la República”, escribió, al destacar que el cumplimiento del requisito de apoyos marca el inicio formal de su campaña.

Con esta certificación, David Luna queda plenamente habilitado para participar en la elección presidencial, iniciar su campaña en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes y avanzar en la consolidación de su propuesta política de alcance nacional.

