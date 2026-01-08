David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

El exsenador David Luna quedó oficialmente habilitado como candidato a la Presidencia de la República, luego de que la Registraduría Nacional certificara el cumplimiento del requisito de firmas exigido por la ley para aspirar por el mecanismo de grupos significativos de ciudadanos.
La certificación, expedida por la Dirección de Censo Electoral, establece que Luna alcanzó el número de apoyos válidos requeridos, equivalente al 3 % del total de votos depositados en las anteriores elecciones presidenciales, lo que permite formalizar su inscripción para los comicios previstos para el 31 de mayo de 2026.
Con este aval, Luna se convierte en el nuevo aspirante presidencial al que la Registraduría le certifica y valida las firmas presentadas en el actual proceso electoral.
Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval.— David Luna (@lunadavid) January 8, 2026
Tras conocerse la certificación, Luna celebró el aval a través de sus redes sociales y agradeció a los ciudadanos que respaldaron su aspiración con su firma, así como a su equipo de trabajo, a su familia y a la Organización Electoral por la celeridad del proceso.
“Gracias a cada ciudadano que firmó y creyó, a mi familia y a mi equipo, y a la Organización Electoral por su celeridad. Vamos por más”, escribió Luna es sus redes sociales.
El candidato participará en la contienda presidencial respaldado por el movimiento ciudadano Sí Hay Un Camino que, según sus mismas palabras, es una plataforma política con la que busca consolidar una propuesta alternativa de cara a las elecciones.
La decisión fue notificada al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos y quedó sujeta a los términos legales establecidos para su ratificación, según lo señala el documento oficial.
“Oficialmente, soy candidato a la Presidencia de la República”, escribió, al destacar que el cumplimiento del requisito de apoyos marca el inicio formal de su campaña.
Con esta certificación, David Luna queda plenamente habilitado para participar en la elección presidencial, iniciar su campaña en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes y avanzar en la consolidación de su propuesta política de alcance nacional.