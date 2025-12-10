Confidenciales
El inusual lanzamiento de campaña de Miguel Ángel Pinto Rueda a la Cámara de Representantes, así anunció su candidatura
El aspirante a esa corporación dijo que trabajará por incentivar el turismo en el departamento.
En medio de la jornada electoral siempre salen a relucir propagandas y alusiones que llaman la atención. En este caso, para el 2026, Miguel Ángel Pinto Rueda, candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático, decidió anunciar su aspiración lanzándose de parapente en una montaña del departamento, en el municipio de Floridablanca.
“Llegó el día, me lanzo o no me lanzo, la gente dice que es arriesgado, pero qué carajos, yo me lanzo, porque creo en la gente y en Santander. Y me lanzo porque Santander necesita quien defienda el turismo y las oportunidades para todos, pero, sobre todo, que busque la seguridad para Santander y Colombia. Me lanzo para que Santander deje de caer y empiece a volar. Llegó el momento, nos vemos en la Cámara de Representantes”, aseguró el candidato.
Pinto es abogado, académico y reconocido por incentivar el turismo regional. “Si voy a defender el turismo, tenía que empezar por mostrarlo. El parapente es uno de los activos más potentes de Santander y un símbolo de lo que somos: un territorio que se atreve, que vuela alto y que se abre al mundo”, aseguró.
El candidato propone fortalecer los destinos turísticos, impulsar incentivos para el emprendimiento local, mejorar la infraestructura vial y de conectividad y promover una política de seguridad para los turistas y operadores.