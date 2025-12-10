Suscribirse

Confidenciales

El inusual lanzamiento de campaña de Miguel Ángel Pinto Rueda a la Cámara de Representantes, así anunció su candidatura

El aspirante a esa corporación dijo que trabajará por incentivar el turismo en el departamento.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 3:43 p. m.
Miguel Ángel Pinto Rueda
Miguel Ángel Pinto Rueda, candidato a la Cámara de Representantes. | Foto: Suministrada

En medio de la jornada electoral siempre salen a relucir propagandas y alusiones que llaman la atención. En este caso, para el 2026, Miguel Ángel Pinto Rueda, candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático, decidió anunciar su aspiración lanzándose de parapente en una montaña del departamento, en el municipio de Floridablanca.

“Llegó el día, me lanzo o no me lanzo, la gente dice que es arriesgado, pero qué carajos, yo me lanzo, porque creo en la gente y en Santander. Y me lanzo porque Santander necesita quien defienda el turismo y las oportunidades para todos, pero, sobre todo, que busque la seguridad para Santander y Colombia. Me lanzo para que Santander deje de caer y empiece a volar. Llegó el momento, nos vemos en la Cámara de Representantes”, aseguró el candidato.

Pinto es abogado, académico y reconocido por incentivar el turismo regional. “Si voy a defender el turismo, tenía que empezar por mostrarlo. El parapente es uno de los activos más potentes de Santander y un símbolo de lo que somos: un territorio que se atreve, que vuela alto y que se abre al mundo”, aseguró.

El candidato propone fortalecer los destinos turísticos, impulsar incentivos para el emprendimiento local, mejorar la infraestructura vial y de conectividad y promover una política de seguridad para los turistas y operadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

2. Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

3. Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

4. Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

5. Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cámara de RepresentantescongresoElecciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.