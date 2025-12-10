En medio de la jornada electoral siempre salen a relucir propagandas y alusiones que llaman la atención. En este caso, para el 2026, Miguel Ángel Pinto Rueda, candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático, decidió anunciar su aspiración lanzándose de parapente en una montaña del departamento, en el municipio de Floridablanca.

“Llegó el día, me lanzo o no me lanzo, la gente dice que es arriesgado, pero qué carajos, yo me lanzo, porque creo en la gente y en Santander. Y me lanzo porque Santander necesita quien defienda el turismo y las oportunidades para todos, pero, sobre todo, que busque la seguridad para Santander y Colombia. Me lanzo para que Santander deje de caer y empiece a volar. Llegó el momento, nos vemos en la Cámara de Representantes”, aseguró el candidato.

Pinto es abogado, académico y reconocido por incentivar el turismo regional. “Si voy a defender el turismo, tenía que empezar por mostrarlo. El parapente es uno de los activos más potentes de Santander y un símbolo de lo que somos: un territorio que se atreve, que vuela alto y que se abre al mundo”, aseguró.