Confidenciales

Embajadora Laura Sarabia presentará cartas credenciales ante el rey Carlos III del Reino Unido

La cita se dará en las próximas horas, en medio de una ceremonia que tendrá lugar en Londres.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Laura Sarabia y el rey Carlos III se reunirán.
Laura Sarabia y el rey Carlos III se reunirán. Foto: Suministrada API / GETTY IMAGES

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, presentará sus cartas credenciales ante el rey Carlos III este martes 3 de febrero. El hecho tendrá lugar en medio de una ceremonia oficial que se dará al mediodía en el palacio de St. James, en Londres.

Allí se ratificará, por parte de Sarabia, su presentación como representante del gobierno del presidente Gustavo Petro ante Reino Unido y el norte de Irlanda, para reafirmar el compromiso y la cooperación entre ambos países.

Se trata de una relación estratégica con más de 200 años de historia que ha estado basada en la cooperación política, comercial, ambiental, cultural y educativa, entre otros frentes.

“La Embajada de Colombia continuará promoviendo una agenda orientada al diálogo, la cooperación y el acercamiento entre nuestros pueblos”, informaron desde la oficina de Sarabia.

Cabe recordar que la funcionaria se encuentra en ese país desde hace varios meses luego de su salida de la Cancillería. Previamente había estado en el Dapre, cerca del presidente Gustavo Petro.

