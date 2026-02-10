La candidata al Senado Gloria Díaz, de la coalición Ahora Colombia, denunció que varias de las principales problemáticas del país estarían relacionadas con problemas de salud mental que no están siendo atentidos.

Según dijo, solo en 2025 se han registrado más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar; además, que 4 de cada 10 homicidios nacen en una riña; y que se reportaron 71.953 casos de agresiones físicas y 6.399 violencias sexuales, que para la candidata todos tendrían el mismo problema de fondo.

“Cuando un país convierte la rabia en forma de convivencia, lo que tiene no es solo violencia, es una crisis de salud mental invisibilizada”, aseguró.

Ante este panorama, Díaz propuso que, si llega a esa corporación, impulsará que se cumpla la ley de salud mental, que ya está en el país pero que sigue teniendo varios problemas como un presupuesto deficiente y que no se cuenta con el talento humano necesario para que se puedan solucionar estas problemáticas, muchas veces en el mismo hogar.

“Un país que permite que el hogar sea un campo de batalla está formando ciudadanos que solo saben resolver el conflicto por la fuerza, ¿qué clase de sociedad somos si permitimos que los más vulnerables sean violentados en el lugar que se supone debe ser su entorno seguro?”, cuestionó Díaz.