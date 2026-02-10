Confidenciales

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

Según dijo, 4 de cada 10 homicidios nacen en una riña.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:55 p. m.
Gloria Díaz, candidata al Senado de la coalición Ahora Colombia.
Gloria Díaz, candidata al Senado de la coalición Ahora Colombia. Foto: Suministrada API

La candidata al Senado Gloria Díaz, de la coalición Ahora Colombia, denunció que varias de las principales problemáticas del país estarían relacionadas con problemas de salud mental que no están siendo atentidos.

Según dijo, solo en 2025 se han registrado más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar; además, que 4 de cada 10 homicidios nacen en una riña; y que se reportaron 71.953 casos de agresiones físicas y 6.399 violencias sexuales, que para la candidata todos tendrían el mismo problema de fondo.

“Cuando un país convierte la rabia en forma de convivencia, lo que tiene no es solo violencia, es una crisis de salud mental invisibilizada”, aseguró.

Ante este panorama, Díaz propuso que, si llega a esa corporación, impulsará que se cumpla la ley de salud mental, que ya está en el país pero que sigue teniendo varios problemas como un presupuesto deficiente y que no se cuenta con el talento humano necesario para que se puedan solucionar estas problemáticas, muchas veces en el mismo hogar.

Confidenciales

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Confidenciales

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

Confidenciales

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Confidenciales

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Confidenciales

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Confidenciales

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

Estados Unidos

Política migratoria de EE. UU.: un condado limita detenciones de ICE mientras el Congreso estudia frenar la contratación de agentes

Nación

Jaime Ramírez Cobo: el intocable para la justicia, pese a las pruebas en su contra

Mundo

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

“Un país que permite que el hogar sea un campo de batalla está formando ciudadanos que solo saben resolver el conflicto por la fuerza, ¿qué clase de sociedad somos si permitimos que los más vulnerables sean violentados en el lugar que se supone debe ser su entorno seguro?”, cuestionó Díaz.

Más de Confidenciales

Gregorio Marulanda

Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

Gloria Díaz, candidata al Senado.

En 2025 se reportaron más de 101.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, denuncia Gloria Díaz; propone impulsar ley de salud mental

No

Crisis en Hidroeléctrica de Urrá: Procuraduría lidera reunión con alto Gobierno para verificar riesgo de inundación

ed 2267

Corrupción en la UNGRD: estos son los tres magistrados que definirán la suerte de los exministros Bonilla y Velasco

Esta es la foto que está desatando gran controversia.

Gobierno Petro cuenta su verdad sobre la foto de los alcaldes sentados en el piso: “Es ruin y bajo”

Vicky Dávila ed 2265

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Alexandra Vásquez, representante a la Cámara

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Noticias Destacadas