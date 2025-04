Eva Rey cuenta cuando Ingrid Betancourt le narró uno de los grandes dolores de su vida

Eva Rey habló con SEMANA sobre las entrevistas en las que pone a los poderosos a contar historias no tan conocidas de sus vidas. Y en ese relato contó dos conversaciones, en particular que le sacaron lágrimas.

Una fue recientemente con Vicky Dávila, cuando la candidata habló de su familia y del dolor de haber perdido a su primer esposo y el papá de su hijo mayor. “Como todo ser humano que atraviesa algo tan doloroso, me imagino que ella en ese momento se preguntó: “Ahora, ¿qué hago? ¿Voy a poder seguir trabajando? ¿Cómo voy a superar el día a día?”. Y de repente llegó a ser precandidata presidencial. Me emocioné mucho durante esa pregunta con Vicky, porque yo pensaba en mi hija y decía: “Si se muere Matías, mi pareja, ¿qué hago yo?, se preguntó Eva.

“Yo no me sabía esa historia, la verdad. Ella lo que me contó fue que, durante su secuestro, había días en los que no podía hacer nada. Ella, que es una persona dentro de la política que lee mucho, que le gustan los libros, que se entretiene leyendo, de repente un día encontró unos periódicos viejos tirados y, cuando los abrió, leyó que su padre había muerto. Ella había contado que su padre estaba enfermo y que, cuando se despidió de él, le dijo: “Papá, no te preocupes, te veo mañana”. Enterarse por un periódico sobre la muerte de tu papá mientras estás secuestrada en la selva debe ser muy difícil. Entonces, a ella se le empezó a aguar el ojo y a mí también, porque creo que lo más normal es que, cuando alguien se emociona, tú tratas de empatizar, es imposible no hacerlo”, dijo.