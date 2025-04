Eva Rey se “desnuda” en SEMANA: cuenta detalles de su entrevista con Vicky Dávila y por qué terminaron las dos llorando

Desnúdate con Eva se ha convertido en un espacio obligado para conocer a los poderosos en otras facetas de su vida. La popular periodista española sienta en su sillón a los protagonistas del país en conversaciones tan profundas como simpáticas.

En entrevista con SEMANA, Eva contó cómo aborda a sus invitados y por qué cree que logra sacar tantas verdades. “Creo que es la empatía y no tratar de sacar las verdades. En mi programa, cada quien dice lo que quiere. Donde empatices y vayas por el mismo camino que van ellos, más del 80 por ciento está hecho”.

Y se refirió especialmente a una de sus más recientes entrevistas, la de Vicky Dávila. La conversación entre ambas conmovió a miles de colombianos porque allí la candidata presidencial narró momentos muy emotivos de su vida.

Eva contó que al comienzo de la charla se sentía algo atemorizada. “Me pasó con Vicky Dávila, porque, como fue mi jefa y la conozco perfectamente, también sé qué preguntas le pueden gustar y cuáles le pueden molestar; entonces, me siento más intimidada. Yo sé que me va a caer un regaño, así ya no sea mi jefa”.

Pero luego, contó por qué terminaron ambas llorando en esa conversación. “Salió muy natural. Te guste o no, y estés o no de acuerdo con Vicky, ella tiene una carrera con la cual les ha demostrado a muchos que es una gran peleadora y un ave fénix, que siempre renace de sus cenizas”, dijo.

| Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Como todo ser humano que atraviesa algo tan doloroso, me imagino que ella en ese momento se preguntó: “Ahora, ¿qué hago? ¿Voy a poder seguir trabajando? ¿Cómo voy a superar el día a día?”. Y de repente llegó a ser precandidata presidencial. Me emocioné mucho durante esa pregunta con Vicky, porque yo pensaba en mi hija y decía: “Si se muere Matías, mi pareja, ¿qué hago yo?”. Entonces, Vicky, al verme, se emocionó también; pasa algo, y es que Vicky pocas veces se emociona, pero yo creo que al verme, pues las dos juntas, nos pusimos a llorar. Así de simple”, agregó.

Dávila estaba contando cómo había abordado con su familia el lanzarse a algo tan duro como una carrera presidencial. “Yo les dije, la que está en el frente de batalla soy yo. Ustedes son lo que yo más amo en mi vida”.

Eva le dijo que quería hacerle una pregunta personal, como mamá. “¿Miras para atrás y con todo lo que te pasó con tu anterior marido, la pela que te has pegado como periodista, y miras donde estás hoy y dices ¿soy una crack?”.

Eva se refería a la muerte de su primer esposo, el también periodista, Juan Carlos Ruiz. En un reciente foro, Dávila contó detalles de ese momento difícil de su vida. “Conocí a Juan Carlos, me casé con él, tuvimos a Simón, mi hijo que hoy tiene 23 años. Cuando Simón solo tenía tres meses de nacido, y no habíamos cumplido el primer año de casados, Juan Carlos se murió en una cirugía cerebral. Me tocó otra vez: la vida o la muerte, me hundo o lucho. Yo decidí luchar, especialmente por Simón”.