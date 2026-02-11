Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Detrás de la nueva emergencia económica que se está gestando en Colombia, en medio de la crítica situación provocada por el frente frío en la región Caribe, inevitablemente surge la posibilidad de una nueva carga de impuestos.

Por ello, llamó la atención la posición del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, respecto a la alternativa que propone el gobierno de Gustavo Petro para conseguir los recursos necesarios para atender a los damnificados.

Lafaurie respaldó la emergencia económica que se establecerá por decreto en los próximos días, al considerar que, a diferencia de la anterior declaratoria de estado de excepción, “sí hay un desastre”. En consecuencia, el sector financiero apoyaría la declaratoria, ya que sería la manera de enfocar los recursos en la atención de la zona afectada por el fenómeno climático que ha causado estragos.

Inundaciones en Córdoba. Carlos Carrillo, director de la UNGRD Foto: SEMANA

No obstante, el directivo de Fedegan subrayó que la condición para que el gremio de ganaderos continúe respaldando la declaratoria de emergencia económica es que se garantice una institucionalidad que asegure que los recursos se inviertan efectivamente en atender la situación de calamidad.

De hecho, los ganaderos son uno de los muchos afectados por el desastre natural provocado por la ola invernal inesperada. Cientos de hectáreas de cultivos han sido dañadas por el agua; según Lafaurie, serían aproximadamente 300.000 hectáreas las que quedaron prácticamente improductivas.

La petición del directivo gremial es que, además de la convocatoria al sector privado, que ha sido llamado a aportar impuesto al patrimonio para personas jurídicas, también se vincule el sector financiero, teniendo en cuenta las grandes pérdidas que han tenido los productores, muchos de ellos, con créditos vigentes.