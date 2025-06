Francisco Barbosa: “Marchando en silencio, pero con firmeza; contra el miedo, por la vida, por la justicia”

En medio de la movilización, el exfiscal y ahora precandidato presidencial señaló que estaba “marchando en silencio, pero con firmeza. Contra el miedo, por la vida, por la justicia y por una Colombia donde la democracia no sea violentada".

Además de eso, advirtió que la jornada de movilizaciones también tenía como finalidad rechazar, no solo el atentado contra Uribe Turbay, sino que marchaba en contra de “ la falta de legitimidad, la falta de democracia, la falta de Estado de derecho que tenemos en Colombia”.

Y añadió: “Todos juntos caminando en silencio por la vida de Miguel Uribe, todos, además, caminando por la vida de todos los colombianos. No más violencia política en Colombia (...) tenemos que salir a las calles a protestar contra aquellos que atacan nuestras instituciones y nuestras libertades”.

Finalmente, Barbosa envío un contundente mensaje al mundo: "Hoy marchamos para decirle al mundo que en Colombia no nos arrodillamos ante la violencia, que nuestras instituciones no se negocian, que nuestra democracia se defiende y que este país no le pertenece a quienes lo quieren ver arrodillado".