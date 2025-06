“Tengo que decirles que ni un paso atrás, Colombia no se arrodilla a los violentos, Colombia no es socialista, somos un país libre, Dios nos hizo libres, el pueblo colombiano no es de Gustavo Petro. Hoy vinimos a honrar la memoria y la vida de Miguel Uribe, hoy vinimos a rechazar la violencia patrocinada por este Gobierno que paga por no matar. Hoy rechazamos la política de la paz total que significa amarrar a la Fuerza Pública y liberar a los criminales”, agregó la senadora del Centro Democrático desde la plaza de Bolívar en Bogotá.