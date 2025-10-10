Suscribirse

Confidenciales

Grupo Libertad y Democracia felicitó a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz

Los expresidentes señalaron que el galardón es un mensaje de esperanza para Venezuela.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 3:44 p. m.
La líder opositora encabeza las protestas en Caracas.
María Corina Machada fue elegida como Premio Nobel de Paz 2025. | Foto: AFP

Los expresidentes que integran el Grupo Libertad y Democracia felicitaron a María Corina Machado por su designación como Premio Nobel de la Paz 2025 por cuenta de su lucha en favor de la transición democrática de Venezuela.

Los exmandatarios suscribieron una carta en la que destacaron que esta determinación es un reconocimiento que enaltece la lucha por la libertad, los derechos humanos y la democracia de ese país latinoamericano.

Contexto: Juan Manuel Santos celebró el Nobel de Paz para María Corina Machado y envió mensaje de esperanza para Venezuela

“Este premio llega en un momento histórico, cuando, por la presión de la dictadura, María Corina recibe el galardón en la clandestinidad, simbolizando con ello el coraje de millones de venezolanos que no han renunciado a la esperanza de recuperar su país. Es, además, una muestra del respaldo firme de la comunidad internacional a la causa democrática venezolana, y una validación del triunfo legítimo y transparente de Edmundo González y María Corina Machado en 2024, desconocido por el régimen autoritario”, detallaron los expresidentes.

La carta fue firmada por los exmandatarios Guillermo Lasso, Mauricio Macri, Iván Duque, Mireya Moscoso, Mario Abdo Benítez, Jeanine Añez Chávez, Jorge Tuto Quiroga, Mariano Rajoy, Rafael Calderón, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Luis Fortuño y Jamil Mahuad, además del también opositor venezolano Juan Guaidó.

Contexto: César Gaviria calificó el Nobel de Paz de María Corina Machado como un símbolo de esperanza democrática para la región

Los expresidentes destacaron que “el ejemplo de María Corina inspira a todos los que creemos en la libertad como valor supremo, y nos motiva a seguir acompañando la causa venezolana hasta que la democracia y el Estado de derecho sean plenamente restaurados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

2. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

3. Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

4. Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

5. Joven de Gaza le envió un mensaje a Petro y el presidente le respondió: “Sus palabras sanaron nuestras heridas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Corina MachadoPremio Nobel de Paz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.