Los expresidentes que integran el Grupo Libertad y Democracia felicitaron a María Corina Machado por su designación como Premio Nobel de la Paz 2025 por cuenta de su lucha en favor de la transición democrática de Venezuela.

Los exmandatarios suscribieron una carta en la que destacaron que esta determinación es un reconocimiento que enaltece la lucha por la libertad, los derechos humanos y la democracia de ese país latinoamericano.

“Este premio llega en un momento histórico, cuando, por la presión de la dictadura, María Corina recibe el galardón en la clandestinidad, simbolizando con ello el coraje de millones de venezolanos que no han renunciado a la esperanza de recuperar su país. Es, además, una muestra del respaldo firme de la comunidad internacional a la causa democrática venezolana, y una validación del triunfo legítimo y transparente de Edmundo González y María Corina Machado en 2024, desconocido por el régimen autoritario”, detallaron los expresidentes.

La carta fue firmada por los exmandatarios Guillermo Lasso, Mauricio Macri, Iván Duque, Mireya Moscoso, Mario Abdo Benítez, Jeanine Añez Chávez, Jorge Tuto Quiroga, Mariano Rajoy, Rafael Calderón, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Luis Fortuño y Jamil Mahuad, además del también opositor venezolano Juan Guaidó.

Los expresidentes destacaron que “el ejemplo de María Corina inspira a todos los que creemos en la libertad como valor supremo, y nos motiva a seguir acompañando la causa venezolana hasta que la democracia y el Estado de derecho sean plenamente restaurados”.