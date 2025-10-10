El expresidente Juan Manuel Santos celebró la designación de la líder opositora María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025 por su lucha por la democracia en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel le entregó el galardón a Machado, en reconocimiento al trabajo que ha hecho durante varios años por el cambio del régimen político, especialmente aquel que encabezó en 2024, cuando la dictadura de Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales, en las que las actas electorales documentaron a su delfín político, Edmundo González, como ganador de la contienda.

El exmandatario colombiano, quien fue galardonado con ese mismo premio por su esfuerzo psrs sellar la paz con la guerrilla de las FARC, gracias al acuerdo firmado con ese grupo armado en 2016, consideró que el premio a María Corina es un espaldarazo a la causa de la oposición venezolana.

“El Nobel en Colombia fue un empujón importante para la paz en un momento muy difícil y creo que en Venezuela va a suceder lo mismo. La gente que ha perdido las esperanzas las vuelve a recobrar porque ve que el mundo entero está detrás de ellos”, señaló Santos en entrevista con Caracol Radio.

El exjefe de Estado recibió el Premio Nobel en 2016. Desde entonces, ese galardón no había regresado a Latinoamérica, hasta este 2025, cuando el Comité del Nobel decide entregárselo a la líder política “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La causa por la democracia de la líder venezolana fue el impulso para entregarle ese galardón. El expresidente consideró que “el Comité del Nobel acertó al escoger a María Corina. Ella ha sido una persona realmente valiente, perseverante en su lucha por cobrar la libertad y la democracia en Venezuela. Este premio es un reconocimiento del mundo entero a su esfuerzo”

Santos señaló que el premio “le da en un momento muy importante un estatus a María Corina muy especial y creo que eso nunca había sucedido”. Justamente, la líder opositora ha sido víctima de persecución por parte de las autoridades venezolanas, que inhabilitaron su aspiración política.

Muchas felicitaciones para @MariaCorinaYA. Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela. @NobelPrize — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 10, 2025

Al anunciar el premio, el Comité del Nobel puntualizó que el mundo está siendo menos democrático, a pesar de que se están dando más elecciones.

En ese sentido, el expresidente apuntó que “la tendencia mundial que estamos viendo es más hacia las autocracias que hacia las democracias y estas están en problemas por la polarización”.