El expresidente César Gaviria felicitó a la opositora venezolana María Corina Machada por recibir el Premio Nobel de Paz de 2025, gracias a su lucha por la democracia de Venezuela.

“Expreso mis más sinceras felicitaciones María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, distinción que honra su compromiso inquebrantable con la libertad, la justicia y la dignidad del pueblo venezolano. Este reconocimiento trasciende las fronteras nacionales y reafirma su símbolo de esperanza democrática no solo para su país Venezuela, sino también para toda América Latina”, resaltó Gaviria.

El Comité del Nobel anunció ese galardón este viernes reconociendo la lucha por la transición democrática de Venezuela que encabezó María Corina con su candidatura la Presidencia para las elecciones de 2024, aspiración para la que fue inhabilitada por parte de las autoridades del régimen, en medio de una campaña electoral en la que fue víctima de persecución.

“El camino recorrido por María Corina, marcado por la perseverancia, la valentía y la defensa de los principios democráticos, constituye un ejemplo de liderazgo ético que ningún dirigente puede cuestionar. Este premio demuestra su convicción en los valores de la libertad y nos recuerda que la defensa de los derechos humanos y de las instituciones democráticas es una tarea que interpela a toda la región, sin importar ideologías y personalismos", consideró el líder del Partido Liberal.

María Corina personificó la esperanza de la oposición para conseguir la transición democrática de Venezuela en medio de una elección marcada por la inhabilitación de candidatos encabezada por las instituciones del régimen y la retención de quienes se opusieron a la dictadura de Nicolás Maduro.

Al final, el delfín político de Machado, Edmundo González, resultó como ganador de esos comicios, tal como quedó documentado en las actas de votación, pero el régimen de Maduro no aceptó su triunfo y se negó a entregar el poder del Palacio de Miraflores.

Con ese contexto, el expresidente Gaviria puntualizó que “hoy este reconocimiento hace un llamado a los gobiernos de la región a reafirmar su compromiso con la democracia, la pluralidad, la participación ciudadana y el respeto por las instituciones; principios esenciales para la estabilidad y el progreso de nuestros países".

María Corina Machado fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. | Foto: AP