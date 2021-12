Confidenciales Gustavo Bolívar compara a Petro con un jugador de fútbol: “un crack inspirado”

El senador Gustavo Bolívar salió en defensa una vez más del precandidato presidencial Gustavo Petro luego de que David Barguil, también aspirante a la presidencia de la República, le lanzara una pulla por la muerte de alias Romaña.

“Si las muertes de El Paisa y Romaña son efectivas y no una farsa de @NicolasMaduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en si, si no de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño. Mis más sentidas condolencias a @petrogustavo y @piedadcordoba”, trinó Barguil.

Ante esto, Bolívar defendió a Petro de una manera bastante particular, comparándolo con un “crack inspirado” haciendo referencia a la supuesta relación que tiene el precandidato con el fútbol.

“Petro y un símil con el futbol: Como los contrarios no lo pueden detener, no tienen su sapiencia para controlarlo, tienen que recurrir a la zancadilla. Por eso esta campaña es un monólogo de un crack inspirado mientras los demás, sin argumentos para frenarlo, se dedican a darle pata”, aseguró el senador.