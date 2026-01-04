Confidenciales

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

En un nuevo mensaje publicado en su cuenta de X, Petro señaló que Estados Unidos se ganó la medalla al primer país del mundo que bombardea una capital de Sudamérica.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 3:28 a. m.
El presidente Gustavo Petro durante una alocución.
El presidente Gustavo Petro durante una alocución. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a pronunciar sobre la operación militar desplegada por Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

En un nuevo mensaje publicado en su cuenta de X, Petro señaló que Estados Unidos se ganó la medalla al primer país del mundo que bombardea una capital de Sudamérica en toda la historia humana.

“Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa, porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, escribió el jefe de Estado, en medio de una serie de publicaciones contra Donald Trump.

Petro, en medio de su extenso mensaje, comparó el bombardeo del pasado sábado en la madrugada con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica, no se puede olvidar. los amigos no bombardean”.

El mandatario colombiano aseguró que a raíz de esto “la herida queda abierta por mucho tiempo”, pero invitó a que no debe existir una “venganza”, porque “mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas”.

Invitó a los líderes de América Latina a que se unan, porque o sino “será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”

Finalmente, aseguró que hoy la CELAC “no nos sirve”, debido a su norma de “consenso absoluto”, ya que “no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse”.

