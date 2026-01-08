CONFIDENCIALES

“Gustavo Petro sí es muy diferente a Maduro”: senador Ted Cruz, crítico del presidente, pone en contexto los miedos de intervención

“Espero que Petro escuche el mensaje y cambie su conducta”, dijo el parlamentario.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Ted Cruz habló con Luis Carlos Vélez y explicó las diferencias entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro ante Estados Unidos.
Ted Cruz habló con Luis Carlos Vélez y explicó las diferencias entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro ante Estados Unidos.

El senador republicano Ted Cruz es una de las voces más críticas de Gustavo Petro y más influyentes en el congreso norteamericano en los temas que tienen que ver con América Latina.

En una entrevista con Luis Carlos Vélez, el parlamentario puso en contexto las enormes diferencias que existen entre Colombia y Venezuela, de cara al temor que existe por una posible intervención en el país, después de que el presidente Trump advirtió que Petro podría ser “el siguiente”.

“Hay diferencias entre Colombia y Venezuela. En primer lugar, Petro no ha sido acusado como un narcotraficante y Petro fue elegido una elección ahora. Él ha sido un fuerte izquierdista muy vocal contra Estados Unidos, bueno, para Colombia y Estados Unidos, pero él sí es muy diferente que Maduro”, advirtió.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Cruz narró que felicitó al presidente Trump por lo que fue una operación perfecta. “Fue una operación militar increíble para arrestar a dos personas narcotraficantes ya acusadas formalmente”.

Y aseguró que “una de las consecuencias de esto en el hemisferio occidental y en Latinoamérica, ya sea Colombia, Cuba, Nicaragua o México, es que los líderes de allí que están tomando decisiones, que cooperar con narcoterroristas y narcotraficantes (recibirán el mensaje) de que es un gran error. Y espero que Petro y el resto escuchen ese mensaje y cambien su conducta de acuerdo a esto”.

