El presidente Gustavo Petro tiene claro quién será su sexta directora del Dapre, tras la salida de Angie Rodríguez, una politóloga de 33 años que llegó al cargo cuando el jefe de Estado quiso escapar de los escándalos que le produjo al Gobierno Carlos Ramón González y la UNGRD, y buscó un perfil más bajo y con menos intereses políticos.

Petro ya informó que el reemplazo de Angie Rodríguez es Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, quien conoce la entidad y fue la jefe jurídica en el Ministerio del Interior en la administración de Armando Benedetti.

SEMANA conoció que su hoja de vida será publicada en las próximas horas en la página de la Presidencia de la República.

Angie Rodríguez seguirá en su cargo hasta las próximas horas.

La directora del Dapre se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), una entidad del Estado que vigila, entre otras, a Coljuegos, y su postura molestó al presidente Petro.

Ella, según le contaron varias fuentes a SEMANA, tiene razones de peso para marcar distancia de Mahecha. Él fue subdirector del Dapre cuando ella llegó al Departamento Administrativo y sostuvieron varios enfrentamientos. Aunque Petro conoció el tema, prefirió a Mahecha, exconcejal de Ibagué y exdirector nacional del DAS entre 2004 y 2009.

Se desconoce cuál será la suerte de Angie Rodríguez tras su salida de la Casa de Nariño.