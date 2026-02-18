Confidenciales

Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron este miércoles por teléfono: ¿qué temas abordaron?

Entre los temas que discutieron estuvo la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 9:14 p. m.
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron vía telefónica durante la tarde de este miércoles, 18 de febrero.

Así lo confirmó el asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández.

“El Presidente Petro sostuvo hoy una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la conversación abordaron temas clave de la agenda bilateral como frontera, energía, agua, agricultura, producción y seguridad”, precisó.

Ambos mandatarios- añadió Hernández- acordaron avanzar hacia un próximo encuentro. La fecha ni el lugar fueron definidas, según trascendió.

Proponen crear una comisión en el Congreso para atender los 191 llamados de la Corte Constitucional por vacíos legales

“Los trabajadores se cansaron de ganar poquito y tienen razón”: Vicky Dávila defiende el alza del salario mínimo y promete reducir impuestos

¿El ala petrista de la Alianza Verde le declaró la guerra a Jota Pe Hernández? El senador León Fredy Muñoz pide “sacarlo ya del partido”

Senadora Soledad Tamayo impulsó retorno de subsidios del Icetex: “El crédito no puede convertirse en cadena que limite la libertad económica”

El periodista Rubén Salas Blanco presentó ‘Una lombriz en el asfalto’, su segunda obra literaria

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

Francisco Barbosa arremete contra Nueva EPS en el caso de Kevin Acosta: “es un delito”

El ministro Armando Benedetti advirtió fallas en el tarjetón de las consultas de marzo y reconoció que podría prestarse para “fraude”

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El presidente Gustavo Petro y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Autor Anónimo

A través de su canal de Telegram y distintas redes sociales, Delcy Rodríguez, también confirmó la comunicación con el político colombiano. Y dijo que ambos acordaron una reunión bilateral.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", anunció Delcy Rodríguez, quien reemplazó al dictador Nicolás Maduro tras su captura de parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Según la política venezolana, la reunión busca “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

Petro tiene interés en encontrarse con Rodríguez y lo hizo saber esta semana en un diálogo que sostuvo con la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio.

“Quiero que usted le comente a la Cancillería que a Delcy, por teléfono, cuando estábamos en las situaciones más graves, la hemos invitado a que hagamos una reunión en la frontera para hablar de estos temas”, dijo el presidente.

“Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos”, manifestó.

