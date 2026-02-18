Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron este miércoles por teléfono: ¿qué temas abordaron?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron vía telefónica durante la tarde de este miércoles, 18 de febrero.

Así lo confirmó el asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández.

“El Presidente Petro sostuvo hoy una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante la conversación abordaron temas clave de la agenda bilateral como frontera, energía, agua, agricultura, producción y seguridad”, precisó.

Ambos mandatarios- añadió Hernández- acordaron avanzar hacia un próximo encuentro. La fecha ni el lugar fueron definidas, según trascendió.

El presidente Gustavo Petro y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Autor Anónimo

A través de su canal de Telegram y distintas redes sociales, Delcy Rodríguez, también confirmó la comunicación con el político colombiano. Y dijo que ambos acordaron una reunión bilateral.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", anunció Delcy Rodríguez, quien reemplazó al dictador Nicolás Maduro tras su captura de parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Según la política venezolana, la reunión busca “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

Petro tiene interés en encontrarse con Rodríguez y lo hizo saber esta semana en un diálogo que sostuvo con la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio.

“Quiero que usted le comente a la Cancillería que a Delcy, por teléfono, cuando estábamos en las situaciones más graves, la hemos invitado a que hagamos una reunión en la frontera para hablar de estos temas”, dijo el presidente.

“Se necesita más capital, que Venezuela hoy no tiene y que a Colombia le queda de para arriba porque nos tumban los impuestos”, manifestó.