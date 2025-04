Inesperada reacción de Sergio Fajardo a la carta de Álvaro Leyva sobre Petro: “Lo confirma todo”

“No lo dice la oposición, no lo dicen los contradictores, lo dice el excanciller de Petro, uno de sus hombres más cercanos: hay caos, crisis y contradicciones en la cabeza del presidente”, relató Fajardo en Instagram.

Y agregó: “Parece chiste, pero es la dura realidad. El país no puede seguir en manos de quien no tiene la capacidad para liderarlo con seriedad y rigor. En medio de tanto desorden, esta frase de Alberto Lederman resuena con más fuerza que nunca: ‘No se puede cambiar la sociedad ni los comportamientos de una institución si no cambia la cabeza de las personas que la lideran”.